Великобритания опровергла данные о расследовании против Порошенко

Великобритания опровергла данные о расследовании против Порошенко

Лондон опровергает информацию о том, что в отношении украинского президента Петра Порошенко проводится антикоррупционное расследование. Об этом посольство Великобритании в Киеве написало в Twitter.

«На фоне последних спекуляций британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко», — говорится в сообщении.

23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что SFO, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), а также суд Кипра и власти США начали антикоррупционное расследование в отношении Порошенко.