Мантуров оценил потери США из-за непоставки композитов к «черному крылу»

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что из-за отмены американскими партнерами поставок композитных материалов для МС-21 поставщики теряют около $2 млн на каждый самолет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр отметил, что в настоящее время материалы закупаются в Юго-Восточной Азии. «Я не думаю, что это сильно осложнит нашу производственную составляющую. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые были. Если говорить в стоимостном выражении, это примерно $2 млн на каждый самолет», — пояснил он.

Мантуров добавил, что в настоящее время завершаются испытания нового крыла. ​Ведомство рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в следующем году.

В конце января вице-премьер Юрий Борисов говорил, что бизнес-планом предусмотрено создание на пике до 70 самолетов МС-21, однако рассматривается возможность выйти на производство порядка 100 самолетов в год. Позднее Борисов утверждал, что только в России востребованность этого самолета — около 860 единиц.