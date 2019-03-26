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CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Общество ,  
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Мантуров оценил потери США из-за непоставки композитов к «черному крылу»

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что из-за отмены американскими партнерами поставок композитных материалов для МС-21 поставщики теряют около $2 млн на каждый самолет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр отметил, что в настоящее время материалы закупаются в Юго-Восточной Азии. «Я не думаю, что это сильно осложнит нашу производственную составляющую. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые были. Если говорить в стоимостном выражении, это примерно $2 млн на каждый самолет», — пояснил он.

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Мантуров добавил, что в настоящее время завершаются испытания нового крыла. ​Ведомство рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в следующем году.

В конце января вице-премьер Юрий Борисов говорил, что бизнес-планом предусмотрено создание на пике до 70 самолетов МС-21, однако рассматривается возможность выйти на производство порядка 100 самолетов в год. Позднее Борисов утверждал, что только в России востребованность этого самолета — около 860 единиц.

Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21 был отложен до конца 2020 года из-за отказа партнеров из США поставлять композитные материалы, которые необходимы для создания крыла, в связи с санкциями. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что из-за этого планируется перейти на отечественные композиты, он отмечал, что у госкорпорации есть соответствующие разработки.

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Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21

В марте РБК со ссылкой на аппарат Борисова писал, что на создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21 выделят дополнительно 2,7 млрд руб.

МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, создаваемый корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (входят в состав ОАК).

Теги: Денис Мантуров, МС-21, Самолет
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