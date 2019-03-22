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Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В России есть спрос на 860 образцов гражданского самолета МС-21. Об этом заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов по итогам совещания в особой экономической зоне Алабуга, передает корреспондент РБК.

«Флагманский проект, на который мы все очень рассчитываем — вывод МС-21 на рынок. Только в России востребованность этого самолета — около 860 образцов, поэтому, конечно, нам важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолета и организовать серийное производство», — сказал он.

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В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы. «Коммерсантъ» писал, что причиной стали санкции США против России.

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок. По его словам, уже предприняты все меры для их импортозамещения. «Мы рассчитываем, что в 2021 году самолет останется конкурентоспособным, если все мы успеем, то в соответствии с нашими планами у него будет счастливая жизнь», — подчеркнул он.

Он также выразил уверенность, что перепроектирование конструкции крыла не потребуется. Вице-премьер рассказал, что накануне предприятие «Аэрокомпозит» показали готовые центроплан и кессон крыла, которые сделали без американских материалов.

Ранее Борисов говорил, что серийное производство МС-21 запустят в 2021 году. По его словам, на создание композитного крыла с использованием отечественных материалов дополнительно выделят 2,7 млрд руб.

Теги: МС-21, серийное производство, спрос, Юрий Борисов
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