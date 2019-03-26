Венесуэла осудила решение Трампа признать Голаны частью Израиля

Каракас осудил решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Венесуэлы.

В документе отмечается, что решение Трампа нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, а также игнорирует принципы устава организации и международного права.

По мнению Каракаса, Вашингтон намерен продолжать дестабилизацию на Ближнем Востоке, посягая на суверенитет, целостность и безопасность сирийского народа.​ В венесуэльском МИДе подчеркнули, что Голанские высоты в настоящее время находятся под военной оккупацией Израиля, хотя эти территории полноправно принадлежат Сирии.

Накануне Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, подписав соответствующий указ. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение президента является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности» и не нарушает резолюции Совбеза ООН.