В Улан-Удэ пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта

В Улан-Удэ пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта

В Улан-Удэ пассажирский двухмоторный самолет ​L-410 авиакомпании «СиЛА» повредил колесо при выруливании на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом ТАСС сообщил ​директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов.

«Самолет отбуксирован, полоса освобождена, пассажиры находятся в здании аэровокзала», — сказал он.

Директор отметил, что было повреждено колесо основной стойки шасси. Самолет должен был отправиться в Иркутск. По данным РЕН ТВ, колесо спустило. Телеканал отмечает, что на борту находились 14 пассажиров. В результате никто не пострадал.

В декабре 2018 года во время посадки в Петропавловске-Камчатском у американского одномоторного самолета Kodiak 100 лопнула шина колеса. На борту был только пилот, который приземлился для дозаправки. Никто не пострадал, но аэропорт на несколько часов приостановил работу. В результате Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку.