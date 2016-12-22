СК начал проверку инцидента с американским самолетом на Камчатке

Следствие начало проверку инцидента с американским частным самолетом, у которого лопнула шина колеса во время посадки в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте на странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 17 декабря. В результате происшествия никто не пострадал, однако аэропорт приостановил работу на несколько часов.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

Как уточняется на официальном сайте Камчатского края, речь идет об одномоторном самолете Kodiak 100. На борту воздушного судна был только пилот, который следовал по маршруту Анкоридж — Петропавловск-Камчатский — Саппоро. В аэропорту Камчатки он садился для дозаправки.