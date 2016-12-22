В тюменском аэропорту у самолета при вылете загорелось шасси

На рулежной дорожке в тюменском аэропорту Рощино у пассажирского самолета авиакомпании Utair, который должен был вылетать по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск, загорелось заднее колесо левого шасси. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Тюменской транспортной прокуратуры.

В связи с инцидентом, по информации собеседника агентства, из лайнера был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из них, как указали в надзорном ведомстве, не пострадал, детей на борту самолета не было.

Прокуратура начала проверку произошедшего. Причины инцидента выясняются.​

В январе аналогичный инцидент произошел в Волгограде. Шасси, как указывало тогда «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, загорелось после посадки лайнера А320, прилетевшего в Волгоград из Москвы. Пассажиров пришлось эвакуировать через надувные трапы. Никто из находившихся на борту не пострадал. Однако позже в «Аэрофлоте» причиной возгорания назвали то, что у одного из пассажиров в лайнере начал дымить переносной аккумулятор телефона. Задымление, как пояснили тогда в авиакомпании, удалось оперативно ликвидировать бортпроводникам, паники на борту не было.