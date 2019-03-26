Госдеп назвал полезными действия России по решению конфликта в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Россия помогает в обеспечении политического урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Я бы сказал, помогают. Например, русские в январе одобрили резолюцию ООН, которая позволяет нам продолжать отправлять гуманитарную помощь в Сирию через оппозицию. Это полезно и в какой-то степени противоречит суверенитету Асада», — сказал он.

​Джеффри подчеркнул участие России в формировании Конституционного комитета, а также отметил ее «откровенность в идеях и других вещах». При этом он добавил, что проблема состоит в том, что Россия связана с режимом сирийского президента Башара Асада. По мнению спецпредставителя США, он «не хочет иметь ничего общего» с реализацией инициативы конституционного комитета, что создает препятствия для воплощения намерений Москвы.

В конце января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи было принято решение создать Конституционный комитет Сирии. По мнению президента России Владимира Путина, ООН тормозит процесс его создания, при этом Россия полностью согласовала с Асадом список его участников. Он выражал надежду, что страны согласуют список в начале 2019 года.