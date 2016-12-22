Путин сообщил о торможении в ООН создания комитета по конституции в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не понятна выжидательная позиция ООН при создании Конституционного комитета в Сирии. Трансляцию пресс-конференции ведет канал «Россия 24».
Путин отметил, что Москва полностью согласовала с президентом Сирии Башаром Асадом список участников Конституционного комитета. По его словам, Асад предложил 50 человек, а также принял участие в формировании списка еще 50 человек от гражданского общества. После этого список передали в ООН.
«Выяснилось, что вдруг неожиданно с подачи наших партнеров Германии, Франции и США, что выжидательную позицию заняли теперь представители ООН — господин де Мистура», — сказал Путин, отметив, что ему «не понятно, что там происходит».
Президент выразил надежду, что список согласуют в начале 2019 года, после чего начнется политический этап урегулирования.
Во вторник, 18 декабря, министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу, а также спецпосланник генсека ООН Стефан де Мистура провели встречу по вопросу формирования конституционного комитета в Сирии. По тогам переговоров де Мистура заявил, что в этом процессе не удалось поставить точку. По его словам, необходимы дополнительные условия, чтобы гарантировать создание «заслуживающего доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета».
Ранее один из российских дипломатов рассказал РБК, что на встрече планировалось согласовать список представителей сирийского гражданского общества. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РБК, что страны передали список кандидатов ООН. Участники встречи договорились сделать все возможное, чтобы Конституционный комитет провел первое заседание в начале 2019 года в Женеве.