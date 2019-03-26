Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом. Кадры появились в аккаунте телеканала в Twitter.

На встрече присутствовали игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals). «Джон Карлсон и Евгений Кузнецов получили особую похвалу за успех в плей-офф», — отмечает телеканал. На кадрах видно, что россиянину Кузнецову и американцу Карлсону президент также пожал руку.

На встрече с Трампом Овечкин заявил, что команда вновь попытается стать чемпионами. Президент ответил, клуб добьется успеха, и пожелал им удачи.