Нетаньяху прервал визит в США и пообещал ответ на обстрел из сектора Газа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,46 -0,20 EUR Бирж. 72,88 -0,19 Brent 66,74 0,06% USD Нал. 65,09 64,15 EUR Нал. 73,56 72,57 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1305 0,0009 BTC/USD Бирж. 4 044,14 2,74 IMOEX 2 481,77 -0,44% RTSI 1 212,81 -0,05% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Успех и свобода: как миллениалы выбирают работу Партнерский материал, 11:02 Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира Общество, 10:54 Золотой барьер: почему стоит отменить НДС на продажу драгоценных металлов Pro, 10:49 Выдвинутая от ЛДПР домохозяйка стала мэром города в Иркутской области Общество, 10:44 Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа Политика, 10:36 Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн Общество, 10:34 Миллиардер Майк Новограц предсказал подорожание Bitcoin в 100 раз Крипто, 10:29 В ДТП в центре Брянска погибли четыре человека Общество, 10:25 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 10:25 В Москве арестовали водителя опрокинувшегося на такси грузовика Общество, 10:23 Революция и эволюция: как апартаменты изменили элитный рынок новостроек Недвижимость, 10:11 В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода Общество, 10:08 Научное подозрение: почему США стали следить за получателями грантов Мнение, 10:03 Кому это в кассу: как развивается новая ниша ИТ-рынка Pro, 10:02
Политика ,  
0 
Нетаньяху прервал визит в США и пообещал ответ на обстрел из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «решительно ответит» ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел. Об этом пишет The Jesuralem Post.

«Израиль подвергся преступному нападению, и мы силой ответим на него», — сказал Нетаньяху.

Общество
Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа

Премьер также сообщил, что провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности Израиля.

Кроме того, Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента. Поездка должна была продлиться до 27 марта, однако после встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.

Ранее сообщалось, что шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. По данным военных, ракета попала в жилой дом в селении Мишмерет, расположенном к юго-востоку от города Нетании.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, сектор Газа
Материалы по теме
Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа
Общество
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам
Политика
Британия назвала Голанские высоты оккупированными Израилем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter