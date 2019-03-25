Нетаньяху прервал визит в США и пообещал ответ на обстрел из сектора Газа

Нетаньяху прервал визит в США и пообещал ответ на обстрел из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «решительно ответит» ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел. Об этом пишет The Jesuralem Post.

«Израиль подвергся преступному нападению, и мы силой ответим на него», — сказал Нетаньяху.

Премьер также сообщил, что провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности Израиля.

Кроме того, Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента. Поездка должна была продлиться до 27 марта, однако после встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.