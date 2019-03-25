Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 1 марта 2014 года — в тот же день Путин попросил у Совета Федерации разрешение на использование российских войск на территории Украины. Тогда шоумен призвал Путина не развязывать вооруженный конфликт и не «ставить на колени» народ Украины. «Если хотите, я вас могу умолять на коленях», — говорил тогда Зеленский.

В интервью «1+1» кандидат в президенты попросил не вырывать его слова из контекста и напомнил, что в его словах в 2014 году речь шла о судьбе Украины, которая могла столкнутся с угрозой войны. Он подчеркнул, что и сейчас «готов на все» ради страны. Он добавил, что тогда все политики были на эмоциях.

Ранее Зеленский отмечал, что вернуть Крым в состав Украины можно будет только при смене власти в России​. Ситуация с Донбассом — внутренний вопрос Украины, уточнял комик. По его словам, Киев обязан помочь жителям региона «осознать, что они украинцы», и, в частности, выплачивать им пенсии.