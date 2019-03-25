Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы

Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы

Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов, сообщил на своей странице в Twitter глава Якутии Айсен Николаев. «Сегодня Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на выполнение международных полетов. Авиакомпания восстановит международные рейсы уже с начала апреля, в первую очередь, по направлениям Якутск — Сеул и Якутск — Харбин», — написал он. Николаев приложил соответствующее фото документа.

Росавиация запретила «Якутии» совершать международные рейсы в ноябре 2018 года. Причиной стали многочисленные выявленные нарушения. Среди них недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатация лайнера без технического обслуживания, неустранение выявленных неисправностей.

Позднее «Якутия» подала в Росавиацию заявку о снятии запрета, заявив, что устранили все замечания.