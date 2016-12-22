Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» совершать с 5 ноября международные рейсы. Причиной стали многочисленные выявленные нарушения

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В сообщении Росавиации указано, что в ходе проверок в авиакомпании «Якутия» были выявлены нарушения. Среди них недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатация лайнера без технического обслуживания, неустранение выявленных неисправностей.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полеты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении регулятора.

Также в ведомстве указали на «длительные и многочисленные» задержки рейсов на внутренних и международных рейсах. «Межведомственная рабочая группа Росавиации по международным чартерным перевозкам в течение всего года была вынуждена сокращать программы полетов авиаперевозчика», — заявили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что чартерная программа «Якутии» на ноябрь уже не рассматривалась. Что же касается регулярных рейсов, то до конца года на них было продано немногим более 450 билетов. «Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объеме в установленном законом порядке», — пообещали в ведомстве.

Как отметили в Росавиации, в «Якутии» уже пообещали сосредоточиться на полетах внутри дальневосточного региона, а также на перевозках, связывающих Якутию с центральной частью страны. Помимо этого новый гендиректор авиакомпании Владимир Горбунов заявил об увольнении коммерческого директора, начальника отдела перевозок и еще ряда специалистов.

РБК запросил комментарий пресс-службы авиакомпании «Якутия».

​В соответствии с расписанием на официальном сайте «Якутии», до 5 ноября авиакомпания должна выполнить лишь один международный рейс в китайский Харбин. Летом «Якутия» совершала чартерные полеты в Южную Корею, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию и Японию.

В ночь на 10 октября самолет SSJ-100 авиакомпании «Якутия», который возвращался из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, после чего у него подломились основные опоры шасси.

После этого Росавиация начала проверку, в ходе которой выяснилось, что проблемы были не только с техобслуживанием самолетов (отложенная неисправность была и у SSJ-100). Например, комиссия сообщила, что авиакомпания нарушала максимальную продолжительность летных смен экипажей и фальсифицировала документы.

Инцидент в якутском аэропорту привел к увольнению по собственному желанию генерального директора «Якутии» Ольги Федоровой.