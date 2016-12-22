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«Якутия» попросила вернуть допуск к международным полетам
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«Якутия» попросила вернуть допуск к международным полетам
Общество, 09:08
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«Якутия» попросила вернуть допуск к международным полетам

Авиакомпания «Якутия» подала заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) о снятии запрета на выполнение международных рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Владимира Горбунова.

«Якутия» уже отправила заявку с 6 ноября. Мы все замечания устранили, сейчас эта заявка на снятие ограничений проходит рассмотрение в Росавиации, надеемся на положительный результат», — отметил Горбунов. 

Он также сообщил, что авиакомпания пока продолжит работать с другими перевозчиками по пересадке пассажиров на международные рейсы. Среди данных авиакомпаний — «ИрАэро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Аврора».

В конце октября Росавиация запретила «Якутии» выполнять рейсы за границу с 5 ноября в связи с выявленными нарушениями. Так, авиаперевозчик представлял недостоверные данные о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800. Более того, компания эксплуатировала лайнер без техобслуживания. 

13 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта назвало лидирующие по задержкам рейсов авиакомпании в прошлом месяце, при этом «Якутия» заняла в антирейтинге первое место. Из 20 международных рейсов были задержаны девять из них, что составляет 45%. 

Теги: авиакомпания , «Якутия» , заявка , Росавиация , запрет , полет
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