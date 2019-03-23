Организаторы заявили об 1 млн участников марша за референдум по Brexit

В Лондоне на марш, участники которого выступают за повторный референдум по Brexit, вышли более одного миллиона человек. Об этом пишет BBC со ссылкой на организаторов митинга.
Протестующие прошли по улицам Лондона к зданию британского парламента под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу». BBC отмечает, что число пришедших сопоставимо с количеством участников на самом крупном марше последнего столетия — речь идет об антивоенных протестах в 2003 году. Впрочем, по данным Reuters, на митинг вышли «сотни тысяч» протестующих.
В середине марта британский парламент устраивал голосование о проведении повторного референдума. Большинство высказались против.
В ночь на 22 марта 27 лидеров стран-членов Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что британский парламент одобрит эту сделку. При этом, если законодатели Британии примут решение отклонить это предложение, то Brexit должен будет произойти до 12 апреля. До этого Тереза Мэй просила ЕС отложить Brexit на 3 месяца, так как Британия по-прежнему не согласовала итоговой вариант соглашения. ЕС отверг этот вариант, так как в конце мая должны пройти выборы в Европарламент.