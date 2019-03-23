Организаторы заявили об 1 млн участников марша за референдум по Brexit

В Лондоне на марш, участники которого выступают за повторный референдум по Brexit, вышли более одного миллиона человек. Об этом пишет BBC со ссылкой на организаторов митинга.

Протестующие прошли по улицам Лондона к зданию британского парламента под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу». BBC отмечает, что число пришедших сопоставимо с количеством участников на самом крупном марше последнего столетия — речь идет об антивоенных протестах в 2003 году. Впрочем, по данным Reuters, на митинг вышли «сотни тысяч» протестующих.

В середине марта британский парламент устраивал голосование о проведении повторного референдума. Большинство высказались против.

В ночь на 22 марта 27 лидеров стран-членов Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что британский парламент одобрит эту сделку. При этом, если законодатели Британии примут решение отклонить это предложение, то ​Brexit должен будет произойти до 12 апреля. До этого Тереза Мэй просила ЕС отложить Brexit на 3 месяца, так как Британия по-прежнему не согласовала итоговой вариант соглашения. ЕС отверг этот вариант, так как в конце мая должны пройти выборы в Европарламент.