В ДНР сообщили о подготовке Порошенко провокации перед выборами

В ДНР сообщили о подготовке Порошенко провокации перед выборами

В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что у украинского президента Петра Порошенко есть план провокации на международном уровне. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, его выступление опубликовано на YouTube.

«Порошенко пытается использовать все возможные способы срыва проведения выборов на Украине», — указал Безсонов. В ДНР считают, что администрация Порошенко планирует ввести военное положение в некоторых регионах Украины, для чего необходима резонансная провокация на международном уровне.

Как отметил Безсонов, по информации властей ДНР, подготовленное к открытию КПВВ «Золотое» заминировано. «Провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики», — сказал он. По его словам, украинские военные закрывают КПВВ «Станица Луганская» и «насильно отправляют мирных жителей на минные поля» в районе КПВВ «Золотое».

«Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как «очередной акт агрессии» с нашей стороны», — отметил Безсонов.