Общество , 10:07
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В Луганске произошел взрыв
В Луганске во вторник сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили РБК в МЧС самопровозглашенной ЛНР.
Отмечается, что взрыв произошел по адресу: улица Клубная, 57. В результате ЧП никто не пострадал. Оказались повреждены автомобиль Daewoo Sens, а также остекление в пяти квартирах жилых домов.
В августе 2018 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике произошел взрыв в кафе «Сепар». В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко, а также его охранник. Еще 11 человек получили ранения, в том числе глава Министерства налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
По данным источника РБК в правительства ДНР, взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте находилось в припаркованной рядом с кафе машине.