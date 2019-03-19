В Луганске произошел взрыв

В Луганске во вторник сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили РБК ​в МЧС самопровозглашенной ЛНР.

Отмечается, что взрыв произошел по адресу: улица Клубная, 57. В результате ЧП никто не пострадал. Оказались повреждены автомобиль Daewoo Sens, а также остекление в пяти квартирах жилых домов.

В августе 2018 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике произошел взрыв в кафе «Сепар». В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко, а также его охранник. Еще 11 человек получили ранения, в том числе глава ​Министерства налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

По данным источника РБК в правительства ДНР, взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте находилось в припаркованной рядом с кафе машине.

