В ДНР заявили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опровергли информацию о том, что бывший командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ДНР.

«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что после увольнения Дрюк поехала с детьми к родственникам в Молдавию. Там ее задержали сотрудники Службы безопасности (СБУ) и доставили на Украину. В пресс-службе добавили, что украинские спецслужбы оказывают давление на бывшего командира через ее родственников.

Ранее в СБУ заявили, что начальник штаба танкового батальона ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины.