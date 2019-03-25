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В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3–5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — сказал он.

Бизнес
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

В конце марта «Нафтогаз» сообщил о том, что «Газпром» уже начал уведомлять страны, которые зависят от транзита газа через республику, о том, что вскоре, а именно с начала 2020 года, такая транспортировка прекратится.

Действующие договоренности по контракту о транзите газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. Новое соглашение стороны не подписали. Глава Минэнерго России Александр Новак указывал, что украинская газотранспортная система не соответствует современным реалиям.

Теги: Украина, Верховная Рада, транзит газа, российский газ
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