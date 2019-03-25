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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области перенес на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный» по делу об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление судьи.

Ранее «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка) подала в суд на мажоритария банка Evison Holdings (52%, конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Иск подан в Арбитражный суд Амурской области и 19 марта был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. «Финвижн Холдингс» зарегистрирована на острове Русский.

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Иск связан с требованием «Финвижн Холдингс» к Evison ​исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», сообщали РБК два источника, знакомых с содержанием иска, и подтвердили в Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится в СИЗО, против него, еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). В феврале Калви предъявили обвинения в мошенничестве и арестовали. Он не признает свою вину и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.

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По данным следствия, инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции Financial Technology Group в счет долга в размере 3 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость бумаг, по оценкам СК, составила 600 тыс. руб.

В деле помимо Калви фигурируют, в частности, партнеры Baring Capital, руководитель ПКБ Максим Владимиров и экс-гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев, признавший вину.

Теги: «Восточный», Baring Vostok, Артем Аветисян
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