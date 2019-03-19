Компания Аветисяна в суде потребовала выкупа акций «Восточного» у Baring

Акционер «Восточного» Артем Аветисян через российский суд потребовал от кипрской структуры Baring Vostok исполнения опциона на 9,99% акций банка. Это продолжение корпоративного конфликта, считают в Baring

Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Миноритарный владелец банка «Восточный» компания «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна подала в суд на компанию мажоритария банка Evison Holdings (52%, конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Иск подан в Арбитражный суд Амурской области и 19 марта был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. «Финвижн Холдингс» зарегистрирована на острове Русский.

Иск связан с требованием «Финвижн Холдингс» к Evison ​исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием иска, и подтвердили в Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится в СИЗО, против него и еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.

Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года, сообщили РБК два источника, осведомленных об условиях соглашения. В результате его исполнения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция. Опцион упоминался сторонами в ходе судебных разбирательств на Кипре: Evison сообщала, что требует в Лондоне признать его не исполненным, а кипрская Finvision (ее правопреемницей является «Финвижн», перерегистрированная на острове Русский), наоборот, собиралась через суд добиваться его исполнения.