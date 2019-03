The Bell назвал оценщика сделки между банком «Восточный» и Baring Vostok

The Bell назвал оценщика сделки между банком «Восточный» и Baring Vostok

Оценку компании, спор о стоимости которой лег в основу уголовного дела против Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok, проводила московская консалтинговая компания Financial Consulting Group, выяснил The Bell

Майкл Калви (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Оценку стоимости люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A (IFTG) для сделки между банком «Восточный» и компанией Baring Vostok проводила компания Financial Consulting Group (FCG). Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Расхождения в оценке стоимости компании IFTG легли в основу уголовного дела, которое завели против главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых фигурантов.

Следствие считает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционеров банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании IFTG в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг, сообщив, что они стоят порядка 3 млрд руб. Теперь фигурантам дела вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).



По версии миноритариев банка «Восточный», по заявлению которых было открыто уголовное дело, реальная стоимость бумаг не превышает 600 тыс. руб.

Калви свою вину отрицает, утверждая, что стоимость компании оценена верно, и это легко проверить.

В своих показаниях о стоимости IFTG ​Калви опирается на работу Financial Consulting Group (FCG), которая провела оценку компании в конце 2016 года, выяснил The Bell.