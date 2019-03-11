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ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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The Bell назвал оценщика сделки между банком «Восточный» и Baring Vostok
Оценку компании, спор о стоимости которой лег в основу уголовного дела против Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok, проводила московская консалтинговая компания Financial Consulting Group, выяснил The Bell
Майкл Калви (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Оценку стоимости люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A (IFTG) для сделки между банком «Восточный» и компанией Baring Vostok проводила компания Financial Consulting Group (FCG). Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Расхождения в оценке стоимости компании IFTG легли в основу уголовного дела, которое завели против главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых фигурантов.

Следствие считает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционеров банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании IFTG в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг, сообщив, что они стоят порядка 3 млрд руб. Теперь фигурантам дела вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии миноритариев банка «Восточный», по заявлению которых было открыто уголовное дело, реальная стоимость бумаг не превышает 600 тыс. руб.

Калви свою вину отрицает, утверждая, что стоимость компании оценена верно, и это легко проверить.

В своих показаниях о стоимости IFTG ​Калви опирается на работу Financial Consulting Group (FCG), которая провела оценку компании в конце 2016 года, выяснил The Bell.

Под словам одного из собеседников издания, актив был оценен чуть более чем в 3 млрд. руб. По словам другого собеседника The Bell, отчет готовил партнер FCG по оценке бизнеса Андрей Фильков. Фильков не ответил на звонки и сообщения корреспондента The Bell.

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Компания Financial Consulting Group была создана в 2006 году, она оказывает консультационные услуги на рынке слияний и поглощений компаний, говорится на сайте организации.

Инвестиционный фонд Baring Vostok указан в списке клиентов FCG. Клиентами FCG являются также другие инвестиционные компании (Almaz Capital, Russia Partners, Фонд развития Дальнего Востока), а также крупные компании с госучастием — Роснано, Сбербанк, Ростелеком, ВЭБ и др).

В 2015 году компания заняла 2-е место в рейтинге инвестиционных консультантов по версии Mergers.ru и 7-е место в рэнкинге крупнейших оценочных компаний «Эксперт РА», отмечает The Bell. ​

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По данным The Bell, у компании два владельца — Владимир Лупенко и Александр Минькин. Оба предпринимателя указаны в качестве партнеров компании.

По данным базы данных СПАРК, компания, которой владеют Минькин и Лупенко, зарегистрирована под названием ООО «Группа финансового консультирования» в 2006 году. Ее генеральным директором является Артем Ситников, который на сайте компании указан как партнер.

Представители FCG отказались от комментариевThe Bell.

Автор: Наталья Демченко
Теги: инвестиционный фонд, консалтинг, Baring Vostok, «Восточный»
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