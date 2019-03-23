Появилось видео полета Су-27 с бомбардировщиками США над Балтикой

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлены российские истребители Су-27, дважды поднимавшиеся в воздух для сопровождения стратегических бомбардировщиков B-52H американской военной авиации над Балтийским морем. Фрагмент записи размещен в аккаунте ведомства в Twitter.

Самолеты выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили их приближения к государственной границе России. Когда именно совершался полет, не уточняется.

В начале марта сообщалось, что Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой. Тогда американский разведчик RC-135 был замечен над нейтральными водами Балтики, когда он приближался к границе России. Для перехвата был использован Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. В итоге американский самолет удалился в сторону от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. ​