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Появилось видео полета Су-27 с бомбардировщиками США над Балтикой

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлены российские истребители Су-27, дважды поднимавшиеся в воздух для сопровождения стратегических бомбардировщиков B-52H американской военной авиации над Балтийским морем. Фрагмент записи размещен в аккаунте ведомства в Twitter.

Самолеты выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили их приближения к государственной границе России. Когда именно совершался полет, не уточняется.

В начале марта сообщалось, что Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой. Тогда американский разведчик RC-135 был замечен над нейтральными водами Балтики, когда он приближался к границе России. Для перехвата был использован Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. В итоге американский самолет удалился в сторону от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. ​

Теги: Минобороны России, Су-27, ВВС США, Балтийское море
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