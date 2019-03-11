Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

По его словам, наблюдательный полет будет совершен в период с 11 по 16 марта. Он уточнил, что полет будет выполнен на американском разведывательном самолете Boeing OC-135B, который взлетит с аэродрома Новый в Хабаровске.

Как отметил Шишин, во время полета российские специалисты, которые будут находиться на борту, проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Кроме того, он рассказал, что с 11 по 15 марта российские военные проведут наблюдательный полет над территориями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Полет будет совершен на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Взлетит борт с аэродрома открытого неба «Кечкемет», а максимальная дальность полета составит 945 км.