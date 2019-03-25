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Война в Сирии ,  
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Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»

Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«23 марта через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики территорию вышло более 360 беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», — говорится в заявлении представителя Минобороны, поступившем в распоряжение РБК.

По его словам, беженцам была оказана необходимая квалифицированная помощь, их также снабдили питанием и проживанием.

Генерал отметил, что в зоне деэскалации в провинции Идлиб продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток, боевики обстреляли населенные пункты Джубб- эль-Мгара, Тель-эт-Тут, Бшарфа, Суккари провинции Латакия, Телль-Баззам и Тэр-Расиф провинции Хама, отметил представитель ведомства.

Купчишин отметил, что власти Сирии продолжают вести работу по амнистированию лиц, которые уклонились от военной службы. По состоянию на 23 марта амнистированы 57 тыс. 120 человек.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен на юго-востоке провинции Хомс, сейчас он входит в 55-км-ю зону ответственности американской военной базы в Эт-Танфе.

В начале марта американские военные отказались пропустить шесть автоколонн для вывоза сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». Россия и Сирия обвинили США в том, что они не взяли на себя ответственность за безопасность эвакуации. Они назвали Вашингтон единственно виновным в «гуманитарной катастрофе». Впоследствии Россия и Сирия посоветовали США закрыть лагерь.

Теги: Сирия, беженцы из Сирии, Минобороны России
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