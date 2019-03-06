Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев

Командование американских войск не обеспечило безопасный вывоз сирийских беженцев. Это привело к срыву операции по спасению людей из лагеря «Эр-Рукбан», считают в Москве и Дамаске

Пункт пропуска «Эль-Гураб» (Фото: Константин Мачульский / ТАСС)

Власти Сирии приняли необходимые для вывоза сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» меры, однако операцию не удалось осуществить из-за того, что американские военные не взяли на себя ответственность за безопасность, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном на сайте российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

1 марта для вывоза беженцев к лагерю направили шесть автоколонн, однако, как сообщалось, американские военные не пропустили транспорт. В заявлении российского и сирийского штабов говорится, что командование группировкой США не взяло на себя ответственность за безопасный и беспрепятственный проход транспорта «и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан».

Москва и Дамаск называют Вашингтон единственной виновной стороной в «гуманитарной катастрофе», которая сложилась в лагере для беженцев. Россия и Сирия также обвинили США в попытках переложить на них ответственность за происходящее в «Эр-Рукбане».

«В очередной раз указываем США на неприемлемость использования гражданского населения для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии», — сказано в заявлении. Стороны также сообщили, что получили вопросы от первого секретаря посольства США в Аммане, который уполномочен вести переговоры по «Эр-Рукбану». Большая часть из этих вопросов несет провокационный характер и нацелена на дискредитацию России и Сирии в вопросе решения проблемы с лагерем.