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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев
Командование американских войск не обеспечило безопасный вывоз сирийских беженцев. Это привело к срыву операции по спасению людей из лагеря «Эр-Рукбан», считают в Москве и Дамаске
Пункт пропуска «Эль-Гураб» (Фото: Константин Мачульский / ТАСС)

Власти Сирии приняли необходимые для вывоза сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» меры, однако операцию не удалось осуществить из-за того, что американские военные не взяли на себя ответственность за безопасность, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном на сайте российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

1 марта для вывоза беженцев к лагерю направили шесть автоколонн, однако, как сообщалось, американские военные не пропустили транспорт. В заявлении российского и сирийского штабов говорится, что командование группировкой США не взяло на себя ответственность за безопасный и беспрепятственный проход транспорта «и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан».

Политика
Минобороны обвинило США в препятствовании вывозу сирийских беженцев

Москва и Дамаск называют Вашингтон единственной виновной стороной в «гуманитарной катастрофе», которая сложилась в лагере для беженцев. Россия и Сирия также обвинили США в попытках переложить на них ответственность за происходящее в «Эр-Рукбане».

«В очередной раз указываем США на неприемлемость использования гражданского населения для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии», — сказано в заявлении. Стороны также сообщили, что получили вопросы от первого секретаря посольства США в Аммане, который уполномочен вести переговоры по «Эр-Рукбану». Большая часть из этих вопросов несет провокационный характер и нацелена на дискредитацию России и Сирии в вопросе решения проблемы с лагерем.

В российском и сирийском штабах, ссылаясь на данные опроса ООН и Сирийского общества Красного полумесяца, утверждают, что «Эр-Рукбан» хотят как можно скорее покинуть 95% находящихся там сирийцев — 40 тыс. человек, 35 тыс. из которых намерены вернуться в подконтрольные сирийскому правительству населенные пункты.

Политика
Небензя попросил не мешкать в вопросе эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана»

Россия неоднократно призывала вывезти беженцев из «Эр-Рукбана», в конце февраля о такой необходимости говорил постпред при ООН Василий Небензя, а в Минобороны заявляли, что сирийцы насильно удерживаются в лагере «поддерживаемыми США формированиями боевиков».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сирия, беженцы, лагерь
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Минобороны обвинило США в препятствовании вывозу сирийских беженцев
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