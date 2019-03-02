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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Минобороны обвинило США в препятствовании вывозу сирийских беженцев
США отказались пропустить транспортные колонны, отправленные Россией и Сирией за сирийскими беженцами в лагерь «Эр-Рукбан», сообщили в Минобороны России. Лагерь беженцев расположен в зоне, где находится база американских военных
Американские военные в Сирии. Ноябрь, 2018 (Фото: Zoe Garbarino / AP )

США ответили отказом на обращение российской и сирийской сторон пропустить транспорт, отправленный за сирийскими беженцами в лагерь «Эр-Рукбан». Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что американской стороне было отправлено совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан». В обращении содержалась просьба пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф (55-километровая зона ответственности военной базы международной коалиции во главе с США, где находится лагерь «Эр-Рукбан»).

«Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом», — приводит слова Соломатина ТАСС.

В конце февраля постпред России при ООН Василий Небензя призвал эвакуировать людей из лагеря «Эр-Рукбан». По его словам, всех желающих нужно эвакуировать в те районы, в которые они сами захотят перебраться. До этого Минобороны заявило, что подавляющее большинство сирийских беженцев насильно удерживается в лагере «поддерживаемыми США формированиями боевиков».

Зона вокруг Эт-Танфа неоднократно вызывала недовольство российских властей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в районе базы США Эт-Танф, в зону ответственности которой входит «Эр-Рукбан», имеет место «неприкрытая оккупация» территории суверенного государства, где боевики нашли для себя «тихую гавань». Россия и Сирия в свою очередь в конце февраля призывали США вывести с сирийской территории свои военные формирования.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сирия, Минобороны, беженцы
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