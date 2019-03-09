СМИ сообщили о гибели восьми человек после взрыва мины в Пальмире

В Пальмире в результате подрыва мины, которую заложили террористы «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России), погибли не менее восьми человек. Об этом рассказало государственное телевидение Сирии.

Инцидент произошел в поселении Арак в сирийской пустыне, из-за взрыва погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. Агентство SYNA также сообщило о еще двух взрывах 9 марта — один из них произошел в городе Хама, где погибли два ребенка. В Манбидже взрыв на автомобиле устроил террорист-смертник, пострадали шесть человек.

В Сирии регулярно происходят взрывы из-за мин, которые устанавливают террористы ИГ. Так, в конце февраля в Хаме на мине подорвался автобус с рабочими, из-за чего погибли не менее 24 человек. В начале февраля в Манбидже на мине подорвался еще один микроавтобус, в котором находились преподаватели. Тогда погиб водитель автобуса, еще пять человек получили ранения.