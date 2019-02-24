В Сирии погибли более 20 рабочих при подрыве автобуса на мине

В Сирии погибли более 20 рабочих при подрыве автобуса на мине

В сирийской провинции Хама жертвами взрыва на дороге стали не менее 24 человек. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным корреспондента агентства, инцидент произошел в районе Вади Аль-Азиб. Террористы ИГ (запрещена в России) оставили на дороге мину, которая сработала во время движения по заминированному участку дороги автобуса.

В агентстве отметили, что все среди погибших были рабочими.

В начале февраля в сирийском городе Манбидж на мине подорвался микроавтобус с преподавателями. В результате происшествия водитель микроавтобуса погиб, еще пять человек получили ранения.