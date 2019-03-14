Британский парламент выступил против повторного референдума о Brexit

Британский парламент выступил против повторного референдума о Brexit

Британский парламент проголосовал против идеи провести повторный референдум по вопросу о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Поправку, предлагающую проведение повторного референдума​ поддержали 85 человек, против высказались 334.

Днем ранее палата общин парламента Великобритании выступила против Brexit без предварительных договоренностей с Евросоюзом «при любом сценарии». Однако данное решение не носило обязывающего характера.

12 марта британские депутаты выступили против ратификации обновленного договора премьер-министра Терезы Мэй о выходе из Евросоюза.