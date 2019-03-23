МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей во Франции

МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и ряде других городов Франции из-за проведения очередной акции протеста «желтых жилетов». Об этом говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции девятнадцатую субботу подряд. Для охраны порядка в Париже мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Префектура полиции запретила проведение любых манифестаций в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания.

Президент Франции Эммануэль Макрон гарантировал, что армия не будет подавлять беспорядки в Париже. В армейских подразделениях предупредили, что основным вооружением солдат, в отличие от полицейских, являются не дубинки, а штурмовые винтовки.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, число задержанных на акциях протеста в Париже увеличилось до 51 человека.

На восемнадцатой акции протеста, прошедшей 16 марта, было задержано более 32 тыс. человек по всей Франции. В результате пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта. В Париже задержали 237 нарушителей правопорядка. Из-за действий хулиганов городу был нанесен большой ущерб.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки президента.



