Макрон ответил на сообщения о вводе армии в Париж для подавления протеста

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,71 64,26 EUR Нал. 74,17 72,43 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 062,70 13,80 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Макрон ответил на сообщения о вводе армии в Париж для подавления протеста Политика, 06:59 Pinterest подала заявку на IPO Технологии и медиа, 06:23 Новгородский Минздрав раскритиковал врача за операцию плоскогубцами Общество, 05:52 Восемь стран Южной Америки создали новый региональный политический блок Политика, 05:44 Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком Политика, 05:12 Киев решил учредить день памяти участников «российско-украинской войны» Общество, 04:53 В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым Политика, 04:10 Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера Политика, 03:32 Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России Общество, 03:01 Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Политика, 02:56 Манафорта рекомендовали отправить в одну тюрьму с боссом клана Луккезе Политика, 02:45 Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой Общество, 02:28 Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Общество, 01:56 Белый дом не получал доклад по итогам расследования Мюллера Политика, 01:09
Политика ,  
0 
Макрон ответил на сообщения о вводе армии в Париж для подавления протеста
Макрон гарантировал, что армия не будет подавлять беспорядки в Париже 23 марта. В армейских подразделениях предупреждают, что основным вооружением солдат, в отличии от полицейских, являются не дубинки, а штурмовые винтовки
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французская армия не будет использоваться для наведения порядка и против уличных протестов, заверил президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Mediapart.

«Все должны успокоиться. Ни в коем случае армия в нашей стране не будет использоваться для поддержания порядка, это абсолютно ложные слухи», — заявил Макрон на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе.

Макрон подчеркнул, что «те, кто пытается испугать население, неправы». Как отмечает Mediapart, эти слова президента Франции могли относиться к социалисту Жану-Люку Меланшону, призывавшему не стрелять в протестующих.

О том, что к обеспечению безопасности на фоне протестов «желтых жилетов» во Франции могут быть привлечены армейские подразделения стало известно на этой неделе. Как писал Franceinfo, с этой целью были мобилизованы подразделения Sentinelle, изначально созданные для поддержания порядка в столичном регионе Франции после терактов 2015 года. Военные будут развернуты на улицах 23 марта, всего к охране центра Парижа будут привлечены порядка 5 тыс. солдат. Собеседники Franceinfo в подразделениях Sentinelle подтвердили, что им предстоит охранять центр Парижа 23 марта. При этом они отмечали, что солдаты не обладают для этого необходимыми навыками. У военных есть армейское снаряжение, не предназначенное для противодействия уличным протестом, а основным вооружением служит штурмовая винтовка.

Политика
«Желтые жилеты» перешли красную черту

16 марта на совещании кризисной группы в МВД Макрон потребовал принятия «сильных взаимодополняющих мер» для того, чтобы беспорядки и насилие на акцийх желтых жилетов в Париже не повторились. По данным МВД Франции, в протестах во всей стране в тот участвовали 32,3 тыс. человек, 237 демонстрантов были задержаны. В Париже, как сообщили в полиции, на акцию «желтых жилетов» вышли около 10 тыс. протестующих.

Акции «желтых жилетов» продолжаются во Франции с нобяря. Изначальным требованием демонстрантов было снижение цен на бензин и повышение зарплат и социальных выплат. В протестах приняли участие сотни тысяч человек, сотни получили тяжелые травмы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Франция, Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
«Желтые жилеты» перешли красную черту
Политика
В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»
Общество
В Париже полиция применила водометы против сторонников «желтых жилетов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter