Макрон ответил на сообщения о вводе армии в Париж для подавления протеста

Макрон гарантировал, что армия не будет подавлять беспорядки в Париже 23 марта. В армейских подразделениях предупреждают, что основным вооружением солдат, в отличии от полицейских, являются не дубинки, а штурмовые винтовки

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Французская армия не будет использоваться для наведения порядка и против уличных протестов, заверил президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Mediapart.

«Все должны успокоиться. Ни в коем случае армия в нашей стране не будет использоваться для поддержания порядка, это абсолютно ложные слухи», — заявил Макрон на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе.

Макрон подчеркнул, что «те, кто пытается испугать население, неправы». Как отмечает Mediapart, эти слова президента Франции могли относиться к социалисту Жану-Люку Меланшону, призывавшему не стрелять в протестующих.

О том, что к обеспечению безопасности на фоне протестов «желтых жилетов» во Франции могут быть привлечены армейские подразделения стало известно на этой неделе. Как писал Franceinfo, с этой целью были мобилизованы подразделения Sentinelle, изначально созданные для поддержания порядка в столичном регионе Франции после терактов 2015 года. Военные будут развернуты на улицах 23 марта, всего к охране центра Парижа будут привлечены порядка 5 тыс. солдат. Собеседники Franceinfo в подразделениях Sentinelle подтвердили, что им предстоит охранять центр Парижа 23 марта. При этом они отмечали, что солдаты не обладают для этого необходимыми навыками. У военных есть армейское снаряжение, не предназначенное для противодействия уличным протестом, а основным вооружением служит штурмовая винтовка.