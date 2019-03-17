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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные парижской прокуратуры.

Согласно обновленным данным, во французской столице 16 марта задержали 237 человек. Из них 200 человек были арестованы, включая 15 несовершеннолетних. Ранее сообщалось о 192 задержанных.

По данным прокуратуры, во время столкновений на акции «желтых жилетов» в Париже пострадали 59 человек. Всего 16 марта по всей стране на протесты «желтых жилетов» вышли 32 тыс. человек. Из них в Париже в народных выступлениях приняли участие около 10 тыс. человек.

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Большинство французов выступили за прекращение акций «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал принять «сильные взаимодополняющие решения» для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторялись.

Акции «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года. Изначально демонстранты требовали снизить цены на топливо и повысить зарплаты. Позднее акцент сместился на недовольство действующей властью

Теги: Париж, арест, акция
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