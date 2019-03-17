В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные парижской прокуратуры.

Согласно обновленным данным, во французской столице 16 марта задержали 237 человек. Из них 200 человек были арестованы, включая 15 несовершеннолетних. Ранее сообщалось о 192 задержанных.

По данным прокуратуры, во время столкновений на акции «желтых жилетов» в Париже пострадали 59 человек. Всего 16 марта по всей стране на протесты «желтых жилетов» вышли 32 тыс. человек. Из них в Париже в народных выступлениях приняли участие около 10 тыс. человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал принять «сильные взаимодополняющие решения» для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторялись.