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Генпрокурор США пока не принял решения о публикации доклада Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр может ознакомить конгресс с основными выводами из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленного по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, на ближайших выходных. Об этом говорится в письме Барра руководителям комитетов по юридическим делам палаты представителей и Сената, опубликованном CNN.

Барр добавил, что намерен проконсультироваться с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном, «чтобы определить, какая информация из отчета может быть передана конгрессу и общественности в соответствии с законом».

Генпрокурор подчеркнул, что привержен «максимально возможной прозрачности» и пообещал информировать о ходе его работы с докладом Мюллера.

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Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком

22 марта американский Минюст объявил, что расследование Мюллера официально завершено. Спецпрокурор передал доклад по его итогам Барру. Белый дом заявил, что не получал документ Мюллера и не был проинформирован о нем.

Адвокаты президента США Дональда Трампа приветствовали завершение расследования и выразили желание ознакомиться с содержанием доклада Мюллера до его возможной публикации. В свою очередь, лидеры демократов в конгрессе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер призвали Барра обнародовать доклад целиком и не предоставлять Трампу возможности предварительно ознакомиться с документом.

Расследование Мюллера, посвященное предполагаемой связи Трампа с Россией, велось в США с 2017 года. Альтернативное расследование ведет комитет разведки палаты представителей. 

Теги: генпрокурор США, Роберт Мюллер
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