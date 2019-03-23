Генпрокурор США пока не принял решения о публикации доклада Мюллера

Генпрокурор США пока не принял решения о публикации доклада Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр может ознакомить конгресс с основными выводами из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленного по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, на ближайших выходных. Об этом говорится в письме Барра руководителям комитетов по юридическим делам палаты представителей и Сената, опубликованном CNN.

Барр добавил, что намерен проконсультироваться с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном, «чтобы определить, какая информация из отчета может быть передана конгрессу и общественности в соответствии с законом».

Генпрокурор подчеркнул, что привержен «максимально возможной прозрачности» и пообещал информировать о ходе его работы с докладом Мюллера.

22 марта американский Минюст объявил, что расследование Мюллера официально завершено. Спецпрокурор передал доклад по его итогам Барру. Белый дом заявил, что не получал документ Мюллера и не был проинформирован о нем.