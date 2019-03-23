Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой

Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала прокомментировала победу российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

По словам Тутберидзе, она «очень сильно волновалась» во время выступления Загитовой. «Стало спокойнее, когда Алина уже пошла в дорожку, то есть почти в финале», — отметила она.

«Мы очень счастливы, тяжелее дается — больше ценится», — заявила тренер.

22 марта Загитова одержала победу в одиночном женском фигурном катании на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсменка выиграла произвольную программу, получив от судей 155,42 балла, и стала первой в общем зачете с результатом 237,50 балла. 16-летняя фигуристка стала первой россиянкой, которая получила все титулы в фигурном катании среди женщин. По словам Загитовой, она смогла победить в том числе благодаря опыту участия в Олимпийских играх.