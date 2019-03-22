Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Японии

Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Японии

Спортсменка стала первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании. Она также является чемпионкой Олимпийских игр, чемпионата Европы и финала Гран-при

Алина Загитова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по итогам двух программ.

Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80). Еще одна представительница России, Софья Самодурова, заняла восьмое место (208,58).

Таким образом, Загитова стала первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании. Помимо завоеванного в Японии золота, она также является чемпионкой Олимпийских игр (2018), чемпионата Европы (2018) и финала Гран-при (2017). В 2018 году Загитова одержала победу над Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведевой досталось серебро.

ЧМ по фигурному катанию проходит в Сайтаме с 18 по 24 марта.