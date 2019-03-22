СМИ опубликовали видео нападения на полицейского в Нижнекамске

Агентство «Татар-Информ» опубликовало видео нападения на полицейского в Нижнекамске в Татарстане. Сотрудник полиции позднее скончался в больнице.

На кадрах с камеры видеонаблюдения показано, что полицейский стоял около забора. Незнакомец подошел к нему со спины и несколько раз ударил. После этого сотрудник полиции попытался задержать преступника и вступил с ним в драку, однако тот скрылся. На помощь коллеге бросились несколько сотрудников полиции.

Видео: Татар-информ / YouTube

Полицейского госпитализировали, однако он скончался. Инцидент произошел около городского УВД. Нападавшего застрелил другой сотрудник правоохранительных органов. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова рассказала агентству «Татар-Информ», что полицейского, который застрелил нападавшего, представят к государственной награде. «Президент Татарстана проинформирован о случившемся», — отметила она.