Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Утром в пятницу, 22 марта, в городе Нижнекамске в Татарстане неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщила местная телекомпания НТР24. Сообщается, что полицейский получил ранение, его госпитализировали, но он скончался.
О мотивах нападения телекомпания не сообщает.
Нападение произошло рядом с отделом полиции города, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавший ликвидирован.
Информацию о нападении и о смерти полицейского позднее подтвердили в Следственном комитете. По информации СК, мужчина напал на полицейского у здания городского УВД. Нападавшего застрелил другой сотрудник правоохранительных органов.