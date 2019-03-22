Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Полицейского госпитализировали, но спасти ему жизнь не удалось. Нападение прошло у здания УВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Яков Князев / ТАСС

Утром в пятницу, 22 марта, в городе Нижнекамске в Татарстане неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщила местная телекомпания НТР24. Сообщается, что полицейский получил ранение, его госпитализировали, но он скончался.

О мотивах нападения телекомпания не сообщает.

Видео: ntr-24.ru

Нападение произошло рядом с отделом полиции города, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавший ликвидирован.

Информацию о нападении и о смерти полицейского позднее подтвердили в Следственном комитете. По информации СК, мужчина напал на полицейского у здания городского УВД. Нападавшего застрелил другой сотрудник правоохранительных органов.