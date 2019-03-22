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Министр спорта назвал справедливой победу Загитовой в чемпионате мира

Министр спорта Павел Колобков заявил, что фигуристка Алина Загитова справедливо получила золотую медаль на чемпионате мира в Японии. Об этом он сообщил ТАСС.

«Искренне поздравляю Алину Загитову, она справедливо завоевала свой первый в карьере титул чемпионки мира с преимуществом более десяти баллов от ближайшей конкурентки», — сказал он.

Колобков добавил, что выступления всех россиянок были хорошими. Он также поздравил Евгению Медведеву, которая заняла третье место. По его словам, она показала фантастическое катание, которое было уверенным и безупречным.

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Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел в японском городе Сайтама. Она набрала 237,50 балла за два выступления. Загитова стала первой россиянкой, которая получила все титулы в женском фигурном катании — она уже выиграла чемпионат Европы и победила на Олимпиаде.

Фигуристка рассказала, что во время выступления очень нервничала, так как сезон был не очень гладким, и добавила, что участие в Олимпийских играх ей помогло собраться.

Теги: Павел Колобков, фигурное катание
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