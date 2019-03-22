Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России отметил, что 16-летняя фигуристка откатала всю программу «на одном дыхании» и выразил уверенность в том, что ей по плечу сложные задачи и вызовы

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии, сообщается на сайте Кремля.

«Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу на одном дыхании, покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!» — написал Путин в телеграмме.

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