Медведчук выступил за радикальную смену экономического курса Украины

Председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал к восстановлению прагматических экономических отношений между Россией и Украиной и экономического потенциала сотрудничества двух стран. Об этом Медведчук заявил после встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым, в которой также принял участие поддерживаемый «Оппозиционной платформой — За жизнь» кандидат в президенты Украины Юрий Бойко. Трансляцию брифинга политиков вел телеканал «112 Украина».

​«Мы выступаем за радикальное изменение экономического курса в контексте того, что надо восстанавливать отношения экономические с Российской Федерацией и странами СНГ», — сказал Медведчук.

В свою очередь Бойко назвал правильным путь ликвидации взаимных российско-украинских санкции и возврата нормального товарооборота, который позволял загрузить украинские предприятия. «Это, мы считаем, правильный путь. Мы по нему пойдем», — сказал Бойко.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года. За Юрия Бойко на них, по данным последних опросов, готовы проголосовать 11,1% респондентов.