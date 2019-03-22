Прокуратура Венгрии заявила о задержании предполагаемого палача ИГ

В Будапеште задержали сирийца, который являлся членом запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) и, предположительно, участвовал в казнях. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Венгрии.

По данным прокуроров, мужчину задержали 30 декабря прошлого года в аэропорту венгерской столицы с поддельными документами, дали ему условный срок и готовили к депортации в Грецию, где он имел вид на жительство. Однако в сотрудничестве с бельгийскими правоохранителями и контртеррористическим центром, власти Венгрии установили, что он являлся членом ИГ с 2016 года. Кроме того, прокуратура подозревает, что он участвовал в казни около 20 жителей Хомса.

Прокуратура Будапешта ходатайствует об аресте подозреваемого.

В феврале суд в Душанбе приговорил готовившего взрыв у российской военной базы в Таджикистане Бахриддина Шарофуддинова к 30 годам лишения свободы. Ранее в ходе отбывания тюремных сроков, к которым его приговорили в России, Шарофуддинов вступил в переписку с членами ИГ, а после выхода на свободу сообщил террористам, что планирует совершить теракты в Душанбе. В сентябре 2018 года его задержали.