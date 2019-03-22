Осужденный украинец Гриб объявил голодовку

Гражданин Украины Павел Гриб, приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к шести годам тюрьмы за содействие терроризму, объявил бессрочную голодовку. Об этом журналистам рассказала его адвокат Марина Дубровина, сообщает ТАСС.

«Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания медпомощи в СИЗО и недопуска украинских врачей», — пояснила она.

Как отметила адвокат, Гриб планирует употреблять только воду. Ранее, по ее словам, у него диагностировали обострение хронического гастрита и ОРВИ.

По данным ТАСС, Гриб жаловался на ухудшение состояния здоровья, а 22 марта во время судебного заседания ему вызвали скорую помощь из-за жалоб на тошноту. Как сообщали в региональной ОНК, украинец проходил обследования у разных врачей и принимает лекарства для профилактики.