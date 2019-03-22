ЦБ заявил об отсутствии влияния дела Калви на оценку инвестклимата

Дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не повлияло на оценку Центробанком инвестиционного климата в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Это никак не связано с оценкой или переоценкой инвестиционного климата нашего», — сказала она. Как отметила Набиуллина, она не раз говорила, что отток капитала является зеркальным отражением повышения сальдо по текущему счету. «Мы увеличили наш прогноз по цене на нефть, соответственно, это отражается в том, что мы повысили нашу оценку положительного сальдо по текущему счету и это отразилось на оттоке капитала», — отметила она.

В феврале РБК писал, что проверка ЦБ в банке «Восточный», акционерами которого являются фонды Baring Vostok и экс-владелец Юниаструм Банка, находящиеся в корпоративном споре, выявила проблемы с корпоративными кредитами. Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг «Восточного» с В3 до Саа1 и изменило прогноз на «негативный», ссылаясь на проверку ЦБ. Снижение рейтингов и оценок агентство объяснило слабым корпоративным управлением в банке и продолжающимся конфликтом акционеров.

Калви задержали в Москве в феврале и позднее арестовали. По делу Baring Vostok взяты под стражу еще пять человек, в том числе сотрудники инвестфонда. Согласно оглашенным в Мосгорсуде материалам дела, заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела направил начальнику управления «К» (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности ФСБ генерал-майору Ивану Ткачеву миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.