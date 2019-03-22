На митингах в Казахстане прошли задержания

В ходе антиправительственных митингов в Алма-Ате и Астане прошли задержания, пишут Reuters и «Радио Азаттык» (проект «Радио Свобода»).

По данным агентства, на улицы Алма-Аты вышли десятки человек, некоторые из них несли в руках синие воздушные шары. СМИ указывают, что протесты организовал беглый банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, который скрывается во Франции.

По данным «Радио Азаттык», в Астане были задержаны более десяти человек, сотрудники спецподразделений полиции отправили их в служебные автобусы. В Алма-Ате до полудня 22 марта также были задержаны более десятка человек, пишет портал. По его информации, люди выражали недовольство проводимой властями политикой, а также инициативой переименовать Астану в Нурсултан. Также портал сообщает, что находящимся на месте шествия журналистам препятствовали в освещении событий.

Директор «Радио Азаттык» Торокул Дооров сообщил РБК, что корреспондент «Настоящего времени» в Астане Светлана Глушкова была задержана полицией и уже более пяти часов дает показания.