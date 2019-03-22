На митингах в Казахстане прошли задержания

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 0,50 EUR Бирж. 72,76 0,14 Brent 66,94 -1,98% USD Нал. 64,83 63,87 EUR Нал. 73,27 72,40 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1300 -0,0070 BTC/USD Бирж. 4 052,70 7,80 IMOEX 2 498,99 -0,35% RTSI 1 222,61 -1,22% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт, 15:38 Шнуров предложил «разогнать» Минкультуры Общество, 15:37 На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат Общество, 15:32 Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже Бизнес, 15:29 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Общество, 15:25 Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ Бизнес, 15:21 Где тонко: что нужно учесть при покупке коммерческой недвижимости Pro, 15:20 Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов Экономика, 15:19 Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Общество, 15:12 КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину Политика, 15:11 Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты Политика, 15:03 На митингах в Казахстане прошли задержания Общество, 14:51 «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Бизнес, 14:49 В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва Общество, 14:43
Отставка Назарбаева ,  
0 
На митингах в Казахстане прошли задержания

В ходе антиправительственных митингов в Алма-Ате и Астане прошли задержания, пишут Reuters и «Радио Азаттык» (проект «Радио Свобода»).

По данным агентства, на улицы Алма-Аты вышли десятки человек, некоторые из них несли в руках синие воздушные шары. СМИ указывают, что протесты организовал беглый банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, который скрывается во Франции.

По данным «Радио Азаттык», в Астане были задержаны более десяти человек, сотрудники спецподразделений полиции отправили их в служебные автобусы. В Алма-Ате до полудня 22 марта также были задержаны более десятка человек, пишет портал. По его информации, люди выражали недовольство проводимой властями политикой, а также инициативой переименовать Астану в Нурсултан. Также портал сообщает, что находящимся на месте шествия журналистам препятствовали в освещении событий.

Политика
Нурсултанат Казахстан: как семья Назарбаева укрепляет влияние в политике

Директор «Радио Азаттык» Торокул Дооров сообщил РБК, что корреспондент «Настоящего времени» в Астане Светлана Глушкова была задержана полицией и уже более пяти часов дает показания.

«Мы сейчас выслали к ней адвоката. Нашей прямой трансляции на YouTube и Facebook активно мешали молодые люди, они заслоняли объективы камер и кричали нам: «Почему вы не освещаете позитив?» — рассказал Дооров. По его словам, большинство из них были одеты в праздничные костюмы по случаю празднования национального праздника Науруза. «Задержания проходили в нескольких городах. Самые крупные проходили в Астане и Алма-Ате, также наши журналисты сообщают о задержаниях в Шымкенте. По информации очевидцев, есть задержания в Жанаозене», — сказал он.

Позднее Дооров сказал, что Глушкову освободили из полиции. «В настоящее время, насколько нам известно, ей никаких обвинений не предъявили», — уточнил он.

РБК направил запрос в МВД Казахстана.

Политика
Новый глава Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

19 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1989 года, подписал указ о сложении с себя полномочий президента страны. До выборов, которые должны пройти в 2020 году, обязанности главы Казахстана будет исполнять экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

После церемонии присяги Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан. Парламент Казахстана поддержал это предложение.

Теги: Казахстан, митинги, протесты, задержания
Материалы по теме
В казахстанском городе Шымкенте появится проспект Nursultan Nazarbayev
Общество
Путин впервые поговорил с занявшим пост главы Казахстана Токаевым
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter