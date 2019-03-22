Владелец танкера «Витязь» отверг ставшие причиной санкций контакты с КНДР

Российская компания «Алиса», которая является владельцем танкера «Витязь», отрицает любые контакты с КНДР, сообщает «РИА Новости». По словам представителя компании, их корабли «уже давно не ходили в заграничные рейсы».

«Никогда в истории мы с судами Северной Кореи не работали. И танкер «Витязь» никогда в КНДР не заходил», — сообщил представитель «Алисы».

Накануне Министерство финансов США внесло российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушающих американские санкции в отношении Северной Кореи. По данным ведомства, они принимали участие в перегрузке нефти в море на суда из КНДР в обход санкций. Кроме того, американский Минфин заподозрил порты во Владивостоке и Находке в нарушении санкционного режима в отношении КНДР. По данным министерства, в них заходили суда, которые участвовали в перегрузке нефти и угля на северокорейские танкеры.