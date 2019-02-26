Reuters узнал о поставках нефти КНДР в обход санкций танкерами из России

Российский танкер «Тантал» занимался доставкой топлива в Северную Корею в обход санкций, пишет Reuters. Судно совершило по меньшей мере четыре рейса с октября 2017 по май 2018 года, утверждают собеседники агентства

Фото: Tim Rue / Bloomberg

Российский танкер «Тантал» в нарушение санкционного режима как минимум четырежды участвовал в перегрузке топлива на танкеры Северной Кореи с октября 2017 по май 2018 года. Об этом со ссылкой на членов команды танкера сообщает агентство Reuters.

При этом, согласно портовым документам и данным отслеживания судов финансовой компании Refinitiv, танкер указывал местом назначения китайский порт Нинбо, пишет Reuters. О том же говорили и некоторые из собеседников агентства.

«Оформлялись на порт Нинбо и шли в 12-мильную зону [за которой заканчивается морская граница России]. Там работали с северокорейским танкером Chon Myong 1», — сказал один из источников.

Два собеседника Reuters также отметили, что по прибытию во Владивосток экипаж «Тантала» указывал, что передал топливо в море китайскому судну.

Еще один собеседник Reuters сообщил, что топливо было передано не северокорейскому танкеру, а зарегистрированному в Китае танкеру Hui Tong 27, о чем и были проинформированы портовые власти после возвращения «Тантала» в порт. Однако данные отслеживания судов Refinitiv показывают, что Hui Tong 27 в это время в указанных районах не был, пишет Reuters.