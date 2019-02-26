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Reuters узнал о поставках нефти КНДР в обход санкций танкерами из России
Российский танкер «Тантал» занимался доставкой топлива в Северную Корею в обход санкций, пишет Reuters. Судно совершило по меньшей мере четыре рейса с октября 2017 по май 2018 года, утверждают собеседники агентства
Фото: Tim Rue / Bloomberg

Российский танкер «Тантал» в нарушение санкционного режима как минимум четырежды участвовал в перегрузке топлива на танкеры Северной Кореи с октября 2017 по май 2018 года. Об этом со ссылкой на членов команды танкера сообщает агентство Reuters.

При этом, согласно портовым документам и данным отслеживания судов финансовой компании Refinitiv, танкер указывал местом назначения китайский порт Нинбо, пишет Reuters. О том же говорили и некоторые из собеседников агентства.

«Оформлялись на порт Нинбо и шли в 12-мильную зону [за которой заканчивается морская граница России]. Там работали с северокорейским танкером Chon Myong 1», — сказал один из источников.

Два собеседника Reuters также отметили, что по прибытию во Владивосток экипаж «Тантала» указывал, что передал топливо в море китайскому судну.

Еще один собеседник Reuters сообщил, что топливо было передано не северокорейскому танкеру, а зарегистрированному в Китае танкеру Hui Tong 27, о чем и были проинформированы портовые власти после возвращения «Тантала» в порт. Однако данные отслеживания судов Refinitiv показывают, что Hui Tong 27 в это время в указанных районах не был, пишет Reuters.

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Передача топлива, по словам собеседников агентства, происходила с выключенными транспондерами. Передатчики снова включались, когда «Тантал» пересекал водную границу России.

Владивостокская компания ООО «Примпортбункер», которая владела указанным танкером, на запросы Reuters не ответила. В отношении компании начата процедура банкротства, в компании введено внешнее управление.

​Северкорейский танкер Chon Myong-1 включен в санкционный список ООН с марта 2018 года за участие в незаконной транспортировке топлива.

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Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР

Reuters ранее неоднократно сообщал со ссылкой на источники о том, что российские суда ведут несанкционированную торговлю топливом с КНДР. В частности, по его данным, такую торговлю вел танкер «Витязь». Собеседники агентства тем не менее отмечали, что доказательств тому, что такого рода поставки поддерживаются российскими властями, нет. ​

Москва обвинения в нелегальной торговле с КНДР отрицает, подчеркивая, что соблюдает международные санкции ООН в отношении Северной Кореи «в полном объеме». МИД также указывал, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) Пхеньяну нет полного запрета и существуют квоты. «Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — отметили тогда в в ведомстве.

Автор: Наталья Демченко
Теги: танкеры, поставки нефти, КНДР
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