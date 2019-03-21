Режиссера Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссера Марлена Хуциева, умершего 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаила Калинина.

«Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища», — сказал Калинин. Церемония прощания с режиссером прошла в Центральном доме кино Союза кинематографистов России. На ней присутствовали народные артисты России Евгений Герасимов и Борис Щербаков, а также режиссер Павел Чухрай и народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Хуциев умер 19 марта в Москве. За несколько дней до этого его доставили в реанимацию одной из московских больниц. Кинематографисты написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой распорядиться похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков также просил мэра Москвы Сергея Собянина выделить место на Новодевичьем кладбище.

Среди картин, снятых Хуциевым, — «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Застава Ильича».