Умер режиссер Марлен Хуциев

Режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» и «Застава Ильича» умер в возрасте 93 лет. За несколько дней до этого он был доставлен в реанимацию

Марлен Хуциев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Советский и российский режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни. Об этом РБК сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Он скончался сегодня утром», — сказал Лаврентьев.

Хуциев вместе с супругой был госпитализирован накануне Нового года. Ложиться в больницу без жены он отказывался. Его жена Ирина умерла 4 января. В конце февраля его ненадолго выписали, однако вскоре он вновь попал под наблюдение врачей. В субботу, 16 марта, его отправили в реанимацию одной из московских больниц.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. Его отец, военный, был расстрелян в период сталинских репрессий. В 1952 году будущий режиссер закончил ВГИК. С 1953 по 1958 год он работал на Одесской киностудии, в 1959 году Хуциев перешел на киностудию им. Горького. Позднее он работал на «Мосфильме».

Первый фильм — дипломную короткометражку «Градостроители» — Хуциев снял в 1950 году. В 1956 году вместе с режиссером Феликсом Миронером он поставил фильм «Весна на Заречной улице», который стал лидером проката. В 1958 году он снял картину «Два Федора», а в 1959 году начал работу над одним из самых известных своих фильмов — «Застава Ильича». Фильм в изначальном варианте раскритиковал Никита Хрущев, после чего картина была частично перемонтирована и вышла в прокат под названием «Мне двадцать лет». Оригинальная версия была показана только в период перестройки.