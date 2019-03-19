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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Умер режиссер Марлен Хуциев
Режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» и «Застава Ильича» умер в возрасте 93 лет. За несколько дней до этого он был доставлен в реанимацию
Марлен Хуциев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Советский и российский режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни. Об этом РБК сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Он скончался сегодня утром», — сказал Лаврентьев.

Хуциев вместе с супругой был госпитализирован накануне Нового года. Ложиться в больницу без жены он отказывался. Его жена Ирина умерла 4 января. В конце февраля его ненадолго выписали, однако вскоре он вновь попал под наблюдение врачей. В субботу, 16 марта, его отправили в реанимацию одной из московских больниц.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. Его отец, военный, был расстрелян в период сталинских репрессий. В 1952 году будущий режиссер закончил ВГИК. С 1953 по 1958 год он работал на Одесской киностудии, в 1959 году Хуциев перешел на киностудию им. Горького. Позднее он работал на «Мосфильме».

Первый фильм — дипломную короткометражку «Градостроители» — Хуциев снял в 1950 году. В 1956 году вместе с режиссером Феликсом Миронером он поставил фильм «Весна на Заречной улице», который стал лидером проката. В 1958 году он снял картину «Два Федора», а в 1959 году начал работу над одним из самых известных своих фильмов — «Застава Ильича». Фильм в изначальном варианте раскритиковал Никита Хрущев, после чего картина была частично перемонтирована и вышла в прокат под названием «Мне двадцать лет». Оригинальная версия была показана только в период перестройки.

В последние годы Хуциев работал над фильмом «Невечерняя» («Любимая моя жизнь»), который посвящен Антону Чехову и Льву Толстому. Завершить картину режиссер не успел.

Хуциев — лауреат Государственной премии РФ и обладатель множества наград, в том числе и зарубежных фестивалей. За фильм «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля. Картина также получила номинацию на «Золо​того льва». В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов России вместо Никиты Михалкова, однако Минюст признал выборы нелегитимными. После этого на пост председателя союза вернулся Михалков.

Авторы: Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов
Теги: Марлен Хуциев
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